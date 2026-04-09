Угрозы Венгрии не сработают: почему шантаж Орбана не будет иметь эффекта на Украину

Блокада энергетического импорта из Венгрии, как и запрет на экспорт и транзит товаров через эту страну, не окажут существенного влияния на макроэкономическую ситуацию в Украине. Все риски от угроз со стороны венгерского премьера Виктора Орбана являются управляемыми.

Видео дня

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Владимир Лепушинский, пишет "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что украинская логистика является высокоадаптивной к изменениям.

"Доля Венгрии в нашем общем экспорте и импорте товаров является относительно низкой. Наша зависимость от поставок энергоносителей в основном нивелируется высокой адаптивностью украинской логистики", – сказал Лепушинский.

Если риски все же реализуются, то основной вызов будет заключаться в росте затрат на импорт из-за более длинного транспортного плеча.

"Но инфляционный эффект будет ограничен, а спрос на валюту вырастет лишь незначительно и не будет иметь решающего влияния", – отметил представитель Нацбанка.

Что предшествовало

В марте Венгрия прекратила поставки газа в Украину. Правительство Орбана требует восстановления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", даже несмотря на повреждения инфраструктуры в результате российских ударов.

Нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Но Виктор Орбан заявил, что, мол, со спутника нефтепровод выглядит неповрежденным. Как пояснил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков, и снаружи это не видно, поэтому сейчас запустить нефтепровод невозможно.

Но 16 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в переписке с руководством ЕС согласился возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" после того, как Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может продлиться около полутора месяцев, и такое решение может стать шагом к разблокированию финансовой помощи и кредитов для Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение Венгрии прекратить поставлять газ Украине ударит по самому Будапешту, уверены в украинском Министерстве иностранных дел. Там прогнозируют, что убытки составят более 1 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!