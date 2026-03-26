Из карманов граждан заберут более 1 млрд долларов: в МИДе рассказали, кто пострадает от останови поставок газа из Венгрии в Украину

Решение Венгрии прекратить поставлять газ Украине ударит по самому Будапешту. В частности, в Министерстве иностранных дел (МИД) прогнозируют, что убытки составят более 1 млрд долларов.

Об этом сообщил спикер МИДа Георгий Тихий, передает Interfax-Украина. Он отметил: Украина же особого дискомфорта в связи с решением венгерских властей не почувствует. Ведь:

имеет необходимые запасы;

знает, откуда получить необходимые объемы газа.

"Украина, в отличие от Венгрии, диверсифицированная страна. И в свое время приняла необходимые меры для того, чтобы поставка энергоресурсов была диверсифицированной", – объяснил Тихий.

Вместе с тем, отметил он, по состоянию на вечер 25 марта импорт газа из Венгрии в Украину продолжались. Однако, по его словам, если это, все же, произойдет, "единственное последствие будет в том, что из карманов венгров Виктор Орбан заберет миллиард долларов".

"Если премьер-министр Орбан все-таки решил его (импорт газа. – Ред.) прекратить – считаем, что единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии и венгров свыше миллиарда долларов, которые Венгрия получила, например, за прошлый год. Это его дело, если он хочет это делать", – резюмировал спикер МИДа.

Орбан требует российскую нефть

О самой остановке поставок газа в Украину ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, таким образом страна намерена добиться возобновления поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

"Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!", – заявил он.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в атаках газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает российский газ. В связи с чем, по его словам, Будапешт якобы вынужден "создавать резервы".

"Поэтому вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища", – сказал он.

Сами же поставки по "Дружбе" остановились вследствие российских обстрелов. В частности, была выведена из строя насосная станция "Броды" – критически важный элемент системы, обеспечивающий давление для транспортировки нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Европейская комиссия фактически приостановила утверждение плана SAFE для Венгрии на сумму более 16 млрд евро. Решение приняли в Брюсселе после того, как страна заблокировала финансовую помощь Украине во время саммита ЕС.

