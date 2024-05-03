Турция оборвала все торговые отношения с Израилем: что стало причиной

Турция приостановила все торговые отношения с Израилем из-за конфликта в секторе Газа. Анкара требует позволить международному сообществу оказывать гуманитарную помощь палестинскому анклаву.

Как сообщили в Министерстве торговли Турции, распоряжение расширяет действовавшие с 9 апреля ограничения на весь экспорт и импорт товаров в и из Израиля. Такое решение объяснили "усугублением гуманитарной трагедии в Палестине".

Расширенные меры вступили в силу 2 мая. При этом в министерстве отметили, что предпринимают меры, чтобы ограничения не затронули интересы самих палестинцев.

"Начато второй этап государственных мер, который приостановит экспортно-импортные операции с Израилем, охватив всю продукцию. Турция будет твердо и решительно придерживаться новых мер до тех пор, пока правительство Израиля не обеспечит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", – говорится в заявлении ведомства.

В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем микроблоге X назвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором, который игнорирует интересы собственного народа и бизнеса, а также международные торговые соглашения. В связи с этим МИД поручили разработать альтернативу торговле с Турцией, уделив особое внимание местному производству и импорту из других стран.

Согласно данным Турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% припало на турецкий экспорт. В свою очередь, в Центральном статистическом управлении Израиля подсчитали, что в прошлом году из Турции было импортировано товаров и услуг на $4,6 млрд, что делает эту страну шестым по значимости импортером. Главными статьями турецкого импорта стали сталь, оборудование, минералы, топливо, а также свежие продукты и продукты питания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вслед за нападением на Израиль боевиков палестинского исламского движения ХАМАС американской газодобывающей корпорации Chevron запретили разрабатывать месторождение "Тамар" в Средиземном море. Мощность добычи составляла от 7,1 до 8,5 млн кубометров природного газа в сутки.

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