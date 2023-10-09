Израиль приказал американской корпорации прекратить добычу газа в стране – Bloomberg

Власти Израиля решили прекратить добычу природного газа на платформе Тамар – занимающаяся им американская корпорация Chevron уже получила соответствующее указание. Причина – соображения безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: остановка добычи последовала за нападением на Израиль боевиков палестинского исламского движения ХАМАС.

"Корпорация Chevron получила от Израиля указание прекратить добычу природного газа на платформе Тамар по соображениям безопасности. Там добывают от 7,1 до 8,5 млн кубометров природного газа в день", – говорится в сообщении.

Что говорят в Chevron

В самой Chevron уже отреагировали на требование израильских властей. Как говорится в материале Bloomberg, там отметили, что главным приоритетом компании является безопасность – в частности.

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Кроме того, подчеркивается, компания "по-прежнему снабжает клиентов в Израиле и в регионе с платформы "Левиафан".

"Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды. А также наших объектов", – говорится в заявлении Chevron.

Что известно о месторождении Тамар

Газовое месторождение Тамар находится в акватории Средиземного моря. Оно было открыто в 2009 году. Начальные запасы газа составляли более 200 млрд. кубометров.

Эксплуатация месторождения началась в марте 2013 года. Сделано это было после окончания строительства газопровода к суше.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить мощные удары по сосредоточениям палестинского исламского движения ХАМАС, стирая с лица земли здания, где базируются боевики. Перед тем на экстренном заседании Совбеза ООН большинство стран осудили действия террористов, но так и не приняли какого-либо решения по урегулированию войны.