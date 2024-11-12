Трамп не сможет помешать выделению $20 млрд Украине от США: стало известно, кто будет подгонять Байдена
Власти Великобритании намерены призвать президента США Джо Байдена выделить Украине $20 млрд кредита до того, как Овальный кабинет в Белом доме займет избранный президент Дональд Трамп, то есть до 20 января 2025 года. Британская власть опасается, что будущая администрация может резко ограничить свою помощь Украине.
Как пишет The Telegraph, с соответствующей просьбой британский премьер обратится к американскому лидеру, который идет на саммит "Большой двадцатки", который состоится 18-19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро.
Второй вопрос, который собирается поднять Стармер, – ограничение на использование западного оружия, которое предоставляют Украине. Журналисты пишут, что премьер будет настаивать на том, что Украине пора позволить бить ракетами большой дальности Storm Shadow по военным объектам в глубоком тылу России. До этого администрация Джо Байдена выступала против этого, опасаясь эскалации.
Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") объяснил, что речь идет о деньгах, выделение которых уже приняли в США. Это часть кредита, предусмотренного решением G7 о 50 миллиардах долларов для Украины, которые хотят аккумулировать благодаря доходам от замороженных активов Российской Федерации.
Нардеп напомнил, что $20 млрд от США должны поступить в спецфонд Всемирного банка FIF. Всего в фонде должно быть аккумулировано $30 млрд – остальные поступят от Канады и Японии.
"Если уже страна передала туда деньги, то дальше уже Всемирный банк будет решать по их дальнейшей судьбе. Условно это уже их средства и отзывать их очень тяжело. Этот механизм как раз был предусмотрен для того, чтобы избежать "политической турбулентности" в странах-донорах. Вот потому и просят до 20 января передать деньги от США в фонд Всемирного банка", – объяснил Железняк.
На то, что Украина может остаться без американской поддержки после инаугурации Трампа, намекнул его сын Дональд Трамп-младший, который был его советником при прошедшей каденции в 2017-2021 годах. На своей странице в соцсети он поделился видео с президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которое подписал: "Ты через 38 дней потеряешь свою помощь".
Как уже сообщал OBOZ.UA, предоставить Украине $50 млрд кредита лидеры стран G7 договорились на октябрьском саммите. И хотя деньги поступят в виде займа, погасят его на средства доходов от активов России, которые были заморожены за границей из-за санкций после начала полномасштабной войны против Украины. В общей сложности эта сумма составляет около 260 млрд евро, которые преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.
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