Тракторы на границе: венгры устроили акцию протеста против украинских продуктов

Акцию протеста на границе Украины 9 февраля устроили не только польские фермеры, но их коллеги из Венгрии. Они провели демонстрацию около пункта пропуска "Захонь", требуя не продлевать беспошлинный ввоз продукции из Украины, т.к. он якобы может "убить европейское село".

Проезд грузовиков через пункт пропуска в этот раз не блокировался. Как сообщает венгерское издание Világgazdaság, венгерские фермеры разместили свои тракторы и другую технику на подъездах к границе.

У акцию протеста было сразу двое организаторов – Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата. Обе они считают "неприемлемым" намерение Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.

Фермеры заявляют, что Брюссель должен "защитить интересы собственных фермеров", "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами". Кроме того, аграрии обвинили Украину в экспорте ГМО-продуктов, однако ничем не подтвердили свои обвинения.

Венгерские фермеры считают, что Украина может "разрушить европейское сельское хозяйство". Аграрии считают, что производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться "из-за поступлений украинских товаров".

Напомним, польские фермеры 9 февраля снова заблокировали польско-украинские пограничные переходы и замедляют движение на дорогах Польши. Предположительно, блокада может продлиться до 10 марта, но фермеры угрожают, что готовы протестовать до тех пор, пока Еврокомиссия (ЕК) и правительство Польши не создадут механизмы "защиты европейского рынка от украинских продуктов".

Как сообщал OBOZ.UA, новое польское правительство так и не решило проблем с доступом украинских продуктов на рынок Польши. Министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский и вовсе поддержал новую блокаду границы, а его заместитель Михал Колодзейчак продвигает введение жестких ограничений для агропродукции из Украины.

При этом недавно Европейская комиссия внесла официальное предложение о продлении режима свободной торговли с Украиной без пошлин и квот еще на год, до июня 2025-го. Однако в предложении содержится жесткая оговорка – о необходимости защитить европейский рынок агропродукции от украинских товаров.

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