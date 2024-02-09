Поляки перекрыли границу с Украиной: какие пункты пропуска заблокировали

Польские фермеры возобновили акции протеста на границе с Украиной. Результат – фактически перекрыто движение автотранспорта на ряде пунктах пропуска (п.п.): проехать дают возможность лишь нескольким транспортным средствам в час.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что движение затруднено движение через п.п.:

Медика – Шегини;

Хребенное – Рава-Русская;

Дорогуск – Ягодин.

"Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение [по ряду] пунктов пропуска. Рекомендуем путешественникам планировать маршрут через другие пункты пропуска", – говорится в сообщении.

Сколько машин пропускают протестующие

По данным пограничников, перед п.п. Медика протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю в час. А также:

1 автобусу;

1 легковому автомобилю.

Возле пункта пропуска Хребенное планируется пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в обоих направлениях. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

Через пункт пропуска Дорогуск протестующие намерены пропускать ежечасно по 1 грузовику в обе стороны. "Движение автобусов будет происходить без изменений", – сообщили в Госпогранслужбе.

Власти Польши поддерживают фермеров

В то же время, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданны. По его словам, Польша и другие граничащие с Украиной страны якобы "больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот".

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта. И в качестве примера привел ситуацию с зерновыми.

"Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил Секерский.

В ЕС поддержали Украину, а не Польшу

Ранее же Business Inside сообщал, что ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать, по крайней мере, до июня 2025 года.

Свою просьбу в Польше обосновывали тем, что импорт украинской продукции в Европу якобы становится проблемой для стран Западной Европы. Причем речь шла не только о зерне. В частности, отмечали в Польше, Франция, Австрия и Германия поднимали вопрос об угрозе для рынков:

птицеводства;

фруктов;

сахара.

"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", – рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти планируют усилить контроль на границе с Украиной. В частности, планируется активизировать проверки товаров, которые едут из нашей страны. Польский министр Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и "Корчева", а также анонсировал усиление контроля и активизацию проверок.

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