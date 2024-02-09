Не собираются идти навстречу: польский министр открыто поддержал новую блокаду границы Украины

Новое польское правительство так и не решило проблем с доступом украинских продуктов на рынок Польши. Министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский и вовсе поддержал новую блокажу границы, а его заместитель Михал Колодзейчак продвигает введение жестких ограничений для агропродукции из Украины.

Как заявил Секерский, протесты фермеров против наплыва товаров из Украины "оправданы". "Фермеры имеют законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правда на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет похожую с фермерами позицию", – цитирует Секерского Polskie Radio.

По словам министра, Польша и другие граничащие с Украиной страны якобы "больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот". Секерский считает, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта, как в случае с зерновыми. Аналогичные запреты допускаются для сахара и мяса птицы.

"Возможно, это потребуется в отношении сахара, мяса птицы. Мы будем вносить предложения в Еврокомиссию, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил польский министр.

При этом замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак уже говорил о некоторых подобных предложениях. В частности:

введении дополнительного 8%-го налога на добавленную стоимость (НДС) для растительного масла из Украины;

из Украины; ограничении или полном запрете поставок сахара из Украины в Польшу.

"Ввести НДС, минимум 8%, на растительное масло, которое может поступать из Украины в Польшу... Почему оно должна идти по ставке 0%, которая (предназначена. – Ред.) для польских производителей, польских потребителей?", – заявлял Колодзейчак. Что касается сахара, то комментируя забастовку фермеров, замминистра поддержал требования аграриев и подчеркнул, что "граница с Украиной должна быть очень плотно закрыта".

Напомним, 9 февраля из-за акций протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Ожидается, что забастовка продлится 30 дней.

В целом Польша так или иначе запрещает импорт ряда украинской агропродукции с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины, хоть это идет вразрез с торговыми правилами Евросоюза. Односторонние ограничения на украинский импорт ввели Польша, Словакия и Венгрия.

При этом недавно Европейская комиссия внесла официальное предложение о продлении режима свободной торговли с Украиной без пошлин и квот еще на год, до июня 2025-го. Однако в предложении содержится жесткая оговорка – о необходимости защитить европейский рынок агропродукции от украинских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, пригрозил сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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