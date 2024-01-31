Без пошлин и квот, но с жестким условием: в ЕС официально предложили продлить "экономический безвиз" для Украины

Европейская комиссия (ЕК) внесла официальное предложение о продлении режима свободной торговли без пошлин и квот еще на год, до июня 2025-го. Однако в предложении содержится жесткая оговорка – о необходимости защитить европейский рынок агропродукции от украинских товаров.

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. Финальное решение об "экономическом безвизе" будет принимать Совет ЕС, и для этого потребуется консенсус всех 27 стран-членов. Именно для обеспечения единодушия в этом голосовании ЕК и допустила введение торговых ограничений в отношении Украины.

"Хотя основной целью торговых мер является поддержка Украины, также нужно учитывать чувствительность фермеров ЕС и других заинтересованных сторон. С этой целью, а также с учетом значительного роста импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах обновленные автономные торговые меры содержат усиленный защитный механизм", – заявили в Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что этот механизм "гарантирует возможность принятия быстрых мер" по исправлению ситуации в случае "значительных сбоев" на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов. Какие именно меры могут быть приняты в отношении аграрного импорта в ЕС из Украины, не уточняется.

"Экономический безвиз" для Украины действует с июня 2022 года. Он предусматривает приостановку действия всех пошлин на импорт, а также снятие квот. Его продление до 2025 года позволит развиваться украинскому экспорту, прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наши предприниматели смогут и дальше экспортировать свою продукцию на европейские рынки без квот, пошлин и тарифов. Это дает дополнительные возможности для украинского бизнеса и увеличивает устойчивость нашей экономики", – отметил глава правительства.

Он также отметил позицию Еврокомиссии относительно украинской агропродукции. По мнению Шмыгаля, новый инструмент позволит "избежать любых потенциальных конфликтов на аграрных рынках".

"Мы также рассчитываем, что наработанные меры позволят устранить вредные односторонние запреты на импорт нашей агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии. Теперь ожидаем поддержки этого решения ЕК от Совета ЕС", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, Польша запрещает импорт украинской агропродукции с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины, хоть это идет вразрез с торговыми правилами Евросоюза.

Односторонние ограничения на украинский импорт ввели Польша, Словакия и Венгрия. Этим вопросом параллельно с ЕК занимается Всемирная торговая организация (ВТО), с жалобой к которой уже обратилась украинская сторона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, пригрозил сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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