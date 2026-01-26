Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро резко вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 27 января до 51,06 грн. Это сразу на 49 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 51,72 грн, который действовал 21 января.

В то же время, крупные банки уже сегодня продают евро дороже 51 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 51,5 грн;

ПУМБ – 51,1 грн;

Сенс Банк – 51,6 грн;

Укрсиббанк – 51,6 грн;

Прокредит Банк – 51,15 грн;

Таскомбанк – 51,32 грн;

Юнекс Банк – 51,38 грн;

Райффайзен Банк – 51,23 грн;

абанк – 51,5 грн.

В покупке же стоимость евровалюты в большинстве банков также приближается к 51 грн. Так:

ПриватБанк – 50,5 грн;

ПУМБ – 50,4 грн;

Сенс Банк – 50,8 грн;

Укрсиббанк – 50,5 грн;

Прокредит Банк – 50,3 грн;

Таскомбанк – 50,75 грн;

Юнекс Банк – 49,8 грн;

Райффайзен Банк – 50,5 грн;

абанк – 50,7 грн.

Прогноз по курсу евро на неделю

В среднем же, 26 января банки покупают доллар по 50,6 грн, а продают по 51,4 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 50,73/51,4 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение недели (заканчивается 1 февраля), стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно изменится. По его словам, она будет находиться в пределах 49-50,5 грн.

"Основная причина – ожидаемое снижение спроса на иностранную валюту. По оценкам участников рынка, в отдельные дни спрос может быть почти соразмерен предложению, что создает предпосылки для более сбалансированной курсовой ситуации", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов, а также проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

