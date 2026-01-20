Курс стремится к 51 грн? Евро в Украине установил новый рекорд

На 21 января Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс евро на уровне 50,72 грн/евро. Таким образом, стоимость евровалюты к гривне вышла на рекордный уровень.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Курс гривни традиционно снижается в начале года, что обусловлено бюджетными и сезонными факторами. Кроме того, сейчас евро растет на глобальных рынках по отношению к доллару и другим мировым валютам, что сказывается и на украинском курсе.

Прошлый максимум евровалюты в Украине продержался 8 дней – с 13 января. Тогда ее стоимость впервые достигла 50,52 грн/евро.

Что происходит с курсом доллара

Официальный курс доллара на 21 января установлен на уровне 43,25 грн/долл. Это на 1 коп. меньше, чем во вторник, 20 января (43,26 грн).

За неделю доллар тем не менее подорожал на 7 коп. При этом курс остается на 16 коп. ниже исторического рекорда, который был установлен 19 января (43,41 грн).

Стоит ли скупать валюту

Эксперты не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в иностранную валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений.

Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, например, военные облигации, объяснил OBOZ.UA координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман. Он отметил, что такие облигации – высоколиквидные, а кроме того, полностью гарантируются государством.

"Лучше всего – это диверсифицировать. Можно, условно, 50% хранить в гривневых инструментах – высоколиквидных, которые полностью гарантируются государством, вроде военных облигаций. А вторую часть – доллар плюс евро, 50 на 50, например. Но не прятать их под подушкой, а вложить в валютные депозиты", – советует эксперт.

В свою очередь, эксперты крупного финансового маркетплейса призвали украинцев обращать внимание на курсы, которые банки выставляют для разных способов покупки валюты. Ведь в одних случаях можно на одну и ту же сумму приобрести меньше инвалюты, чем в других.

"Например, в случае покупки на карту курс банка может составлять 42,55 грн/доллар. А в отделении того же банка, где открыта карта, – 42,5 грн/доллар", – объяснили специалисты и посоветовали также обращать внимание на отсутствие скрытых комиссий при обмене.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов, а также проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

