Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году: к чему готовится валютный рынок

В экспертной среде уверены: в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего, из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов, а также проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

Как рассказал OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, ныне НБУ является "единственным игроком, который, по сути, таргетирует курс и инфляцию".

"Там хотят добиться того, чтобы инфляция составляла 5% (в ноябре 2025-го она составляла 9,3%. – Ред.). Один из ключевых инструментов достижения этого – стабильный курс", – пояснил эксперт.

Не ожидает обвала гривни и руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. Как объяснил он OBOZ.UA, если не будет связанных с войной внешних шоков, то не будет и "изменения в спекулятивном спросе". А потому "давление на гривню вряд ли будет серьезное".

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается на среднем уровне 45,7 грн/доллар, то такая девальвация маловероятна. Поскольку для этого банально нет большого спроса", – пояснил он.

Стабильной считает ситуацию и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Впрочем, отметил он в разговоре с OBOZ.UA, в случае, если Украина не получит внешней помощи, ситуация может измениться.

Тем не менее, по словам эксперта, партнерам Украины известно о ее потребностях. А потому, "ожидаем поступлений в объемах, плюс-минус необходимых для покрытия бюджетного дефицита".

Прогноз курса доллара в Украине в 2026 году

В целом же, Гетьман прогнозирует, что 2026-й в Украине начнется с курса 42,6-42,8 грн/доллар. А к концу года стоимость валюты может вырасти до 43,5-43,8 грн/доллар.

Паращий же ожидает курса 42,5-43 грн/доллар в начале года и 44-44,5 грн/доллар в конце. При этом, по его словам, нельзя исключать колебаний в пределах около 2,5 грн – преимущественно в сторону ослабления гривни. Однако лишь в случае "каких-то очень серьезных шоков".

"Без них относительная курсовая стабильность будет сохраняться", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту. Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

