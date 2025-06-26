Такого с курсом еще не было: официальный евро вырос и обновил исторический рекорд Украины

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 27 июня до 48,64 грн. Это сразу на 31 коп. превышает текущий. А также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал 25 июня – он составил 48,51 грн. Т.е. текущий рекорд превысил прошлый сразу на 13 коп.

Курс может вырасти еще больше

В то же время, рассказала УНН финансовый эксперт Елена Соседка, к концу 2025 года курс евро может существенно вырасти. По ее прогнозу, в декабре он может достигнуть 49-50 грн.

Причин этого, по словам эксперта, несколько. В частности:

Высокий спрос на евро со стороны украинских импортеров.

Спекулятивная активность.

"К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила эксперт.

Стоит ли вкладывать деньги в евро

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в настоящее время евро является более персективной валютой для инвестирования, чем доллар. Ведь:

Эта валюта " продолжает укрепляться из-за рисков, которые создает президент США Дональд Трамп для мировой экономики".

которые создает президент США Дональд Трамп для мировой экономики". Доверие к доллару подорвано, а потому инвесторы уменьшают долю американских активов.

"Сейчас евро выглядит перспективнее. Если уж инвестировать – то лучше в валюту, которая имеет больший потенциал роста. И сегодня это евро", – резюмировал Фурса.

Перейдет ли Украина на евро

Вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

При этом он признал: в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Однако, отметил замглавы НБУ:

В настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения.

Соответственно, ожидать смены курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф считает, что доллар не прекратит играть важную роль в общей системе мировой экономики. Более того, по его словам, именно эта валюта продолжит быть ее главным инструментом. Тем не менее, подчеркивается, ослабление влияния американской валюты может усилить роль евро.

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