Стоит ли скупать доллары: украинцам посоветовали валюту для сбережений

Украинцам советуют инвестировать в евро, ведь он выглядит перспективнее из-за глобальных рисков для доллара, в частности действия Трампа. Точные прогнозы по словам эксперта пока невозможны, но евро имеет больший потенциал роста, а доллар остается актуальным для сохранения стоимости.

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Об этом OBOZ.UA рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса. В условиях нестабильной геополитической ситуации все больше украинцев интересуются, где лучше покупать валюту – в банках или обменниках, и в какую валюту стоит инвестировать.

"У меня нет однозначного ответа, где лучше покупать доллары – в банках или в обменниках. Многие свидетельствуют, что в обменниках сейчас более низкий курс. Если вы видите лучший курс – идите туда, где он выгоднее, это логично", – заметил Фурса.

Эксперт отмечает, что оба варианта имеют свои плюсы и минусы, банки могут предоставлять большую надежность и защиту, но курс у них не всегда привлекательный. В то же время, в обменниках можно найти более выгодные условия, однако есть риски, связанные с неофициальным оборотом наличных.

"Курс доллара трудно прогнозировать, особенно сидя в Киеве. Но если сейчас выбирать между евро и долларом – евро выглядит интереснее. Несмотря на недавний рост, он продолжает укрепляться из-за рисков, которые создает президент США Дональд Трамп для мировой экономики", – отметил Фурса относительно динамики курса.

По словам эксперта, доверие к доллару несколько подорвано, и в мире началась ребалансировка – инвесторы уменьшают долю американских активов. Это уже повлияло на курс доллар-евро и, вероятно, будет влиять дальше.

"Американские банки прогнозируют, что курс доллар-евро может достигать 1,2 или даже 1,25. Но спрогнозировать точно невозможно – все зависит от глобальных факторов, в частности, политики ФРС США", – добавил Фурса.

Он советует украинцам, которые хотят сохранить или инвестировать свои средства, обращать внимание на евро. "Сейчас евро выглядит перспективнее. Если уж инвестировать – то лучше в валюту, которая имеет больший потенциал роста. И сегодня это евро", – сказал он. Однако, эксперт подчеркнул, что выбор валюты зависит также от финансовой цели.

Какой курс доллара в банках

По состоянию на 25 июня 2025 года, банки определили курс доллара в пределах 41,5/42,05 грн (покупка/продажа), что на 8-10 копеек меньше, чем днем ранее. Вот как выглядят курсы в крупных банках:

ПриватБанк – 41,3/41,9 грн;

– 41,3/41,9 грн; Райффайзен Банк – 41,59 / 41,83 грн;

– 41,59 / 41,83 грн; ПУМБ – 41,6/42,2 грн;

– 41,6/42,2 грн; Сенс Банк – 41,5 / 41,95 грн;

– 41,5 / 41,95 грн; Универсал Банк – 41 41 / 42 грн;

– 41 41 / 42 грн; Укрсиббанк – 41,45 / 42,05 грн;

– 41,45 / 42,05 грн; ТАСкомбанк – 41,5 / 42,05 грн;

– 41,5 / 42,05 грн; абанк – 41,3 / 42,1 грн;

– 41,3 / 42,1 грн; Прокредит Банк – 41,46 / 42,06 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в финансовом секторе считают, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий. Также не лучшим вариантом для вложения денег считают золото.

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