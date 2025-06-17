Евро по 50 грн? Украинцам рассказали, чего ждать от курса

К концу 2025 года, в декабре, курс евро в Украине может достигнуть 49-50 грн. Это на 1-2 грн, или на 2-4% дороже, чем евровалюта стоит в середине июня. Такой вариант развития событий связан с тем, что евро дорожает быстрее доллара, и на это есть несколько причин.

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Как рассказала УНН финансовый эксперт Елена Соседка, евро уже демонстрирует более высокую волатильность, чем американская валюта. По ее словам, основные факторы такого "поведения" евровалюты таковы:

высокий спрос на евро со стороны украинских импортеров: за евровалюту покупают топливо и все товары из ЕС;

спекулятивная активность: евро, по словам Соседки, часто используется в "коротких" арбитражных стратегиях на фоне колебаний курса доллара на мировых рынках.

Специалистка напомнила, что в июне курс пары евро-доллар достиг уровня 1,12-1,13, что подталкивает к колебаниям и курс гривни к евровалюте. Кроме того, на курс евро в Украине влияет и меньший объем интервенций НБУ на межбанке именно в этой валюте, т.к. они осуществляются в основном в долларах.

"К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила эксперт.

Что касается доллара, то в июне курс гривни к этой валюты держится на уровне около 41,5 грн/долл. Впрочем, согласно прогнозам Dragon Capital, рост ожидается и тут. Так, на конец 2025 года курс может составить 44 грн/долл. По прогнозам банковского сектора, до конца текущей рабочей недели (20 июня) кура доллара в Украине будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн.

Евро стал популярнее: в какой валюте хранить деньги

Среди населения Украины упал спрос на доллары США, зато возрос интерес к европейской валюте. Тем не менее, в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро все же не стоит.

В частности, аналитик Алексей Козырев советует диверсифицировать вложения. При этом 50% средств он рекомендуют советует держать в гривневых инструментах с фиксированной доходностью:

депозиты;

облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

облигации украинских эмитентов.

Аналитик считает, что в иностранной валюте нужно держать не более 30% сбережений. По словам Козырева, оптимальной пропорцией валютной части является:

до 50% – в долларе;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарском франке.

Также Козырев рекомендуют не недооценивать в качестве инструмента хранения сбережений недвижимость (особенно землю и коммерческие "квадраты"). А кроме того, по его словам, можно вкладывать до 20% средств в фондовый рынок, до 7% в драгметаллы и не больше 5% в криптовалюту, но только если вы готовы к рискам.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. Всего за неделю количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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