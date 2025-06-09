Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли менять валюту в стране

В ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, передает Forbes. По его словам, за этот срок Украина не успеет "подготовить себя для того, чтобы отвечать всем критериям перехода на евро".

При этом он подчеркнул: в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Ведь:

Потенциальное вступление Украины в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора именно в евро.

Речь, в частности, о резервах, платежном балансе и т.д.

Связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться".

Впрочем, признал замглавы НБУ ,в настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать изменения курсообразующей валюты в ближайшие сроки не стоит.

Вместе с тем Николайчук заверил: сам же такой переход не отразится на жизни украинцев. Так же, по его словам, это не будет иметь влияния на бизнес.

В то же время председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов ранее отмечал: при благоприятных обстоятельствах перехода следует ожидать не раньше чем через несколько лет, ведь для этого должен быть выполнен ряд условий. Среди них такие:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также в экономику и законодательство.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

При этом он подчеркнул: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А потому скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Так что гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые ранее объясняли: в таком случае страна утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Болгария намерена официально перейти на евро в качестве официальной валюты. Ожидается, что это произойдет в 2026 году.

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