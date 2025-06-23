Евро заменит доллар? Почему роль евровалюты может усилиться

Несмотря на то, что лидирующая роль доллара в мировой экономике пошатнулась, эта валюта не прекратить отыгрывать важную роль в общей системе. Более того, именно доллар продолжит быть главным инструментом. Тем не менее, ослабление влияния американской валюты может усилить роль евро.

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Об этом рассказал профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, сообщили в Нацбанке. Он отметил: дело в том, что в настоящее время лидирующая роль доллара в мировой экономике "уже не такая и уверенная".

"Я не утверждаю, что доллар исчезнет. Скорее мы двигаемся к трехполярной системе, возможно, с четвертым элементом в виде криптовалют или теневой экономики. Доллар останется главным, но его влияние постепенно уменьшается", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, такая ситуация создает преимущества для евро. Которыми, тем не менее, еще нужно суметь воспользоваться.

Для этого же, по словам Рогоффа, Евросоюзу следует решить ряд важных задач. В частности:

Создать союз рынков капитала.

"Если вы хотите иметь действительно интегрированный рынок облигаций, полезно было бы, например, иметь общий закон о банкротстве", – объяснил он.

Увеличить ликвидность рынка ЕС.

По словам профессора, в настоящее время на нем действуют ограничения, поскольку "нет единой фискальной политики".

Быть способным обеспечить свою безопасность.

Ведь чем сильнее в плане обороны будет Европа, "тем больше позитивное влияние для евро".

"В США военную мощь напрямую связывают с экономическими выгодами. В политических дебатах сенаторы и конгрессмены открыто говорят: сильная армия равна доверию инвесторов, а соответственно ниже стоимости долга", – резюмировал Рогофф.

Стоит ли украинцам скупать евро

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ранее отметил: несмотря на то, что евро периодически вытесняет доллар на международных рынках, а в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты, делать сейчас ставку только на эту валюту, все же не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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