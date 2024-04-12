Официальный курс доллара резко вырос: установлен новый исторический рекорд
Национальный банк обновил официальный курс доллара, установив таким образом исторический рекорд. На 15 апреля тот рассчитан на уровне 39,4 грн, что сразу на 23 коп. превышает текущий курс, а также на 6 коп. предыдущий рекорд. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.
Об установлении нового рекорда сообщили в самом НБУ. Впрочем, не стоит забывать, что рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины. В частности, это происходило ежедневно в период с 18 по 21 марта.
В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Что будет с наличным курсом
Вместе с тем со 100 % уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 26 марта курс наличного доллара вырастет.
Так, к примеру, произошло 19 марта – после того, как официальный курс дорос до рекордных на тот момент 38,97 грн. Утром обменники выставили наличный курс на среднем уровне в 38,82/39,2 грн (покупка/продажа), что было на 14 коп. выше в покупке и сразу на 23 коп. в продаже, чем днем ранее.
Банки же определили стоимость наличного доллара в средние 38,7/39,21 грн (покупка/продажа). Что на 20 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 21 коп. – в продаже.
Пока же – днем 12 апреля – обменники выставили курс на среднем уровне 39,1/39,66 грн (покупка/продажа). Банки – 39,1/39,55 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, привязки курса гривни к евро – и, соответственно, отказа от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.
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