Страна ЕС предложила новый зерновой коридор для Украины: СМИ узнали первые подробности

Греция готова предоставить альтернативный маршрут для экспорта зерна из Украины через свои порты Салоники и Александруполис. План уже разработан, и греческое правительство обсудило его как с другими странами-членами ЕС, так и с партнерами вне Евросоюза.

О готовности открыть новый зерновой коридор заявлял министр иностранных дел Греции Джордж Герапетритис на неформальной встрече в Киеве 2 октября. А о наличии конкретного правительственного плана сообщило греческое издание Ekathimerini 4 октября.

Это план, по данным издания, предусматривает транспортировку агропродукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис. При этом предполагается, что в перевозках будут задействованы греческие коммерческие суда, которые до того активно возили зерно из Украины по зеленым коридорам в Черном море.

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"Большая закулисная деятельность посвящена поиску альтернатив (черноморскому зерновому соглашению. – Ред.), поскольку зерновые из Украины жизненно важны для глобальных поставок... Греция ведет переговоры в Брюсселе, а также с Великобританией, которая играет важную роль в принятии решений по Украине", – сообщает издание.

При этом в Греции видят дополнительные выгоды от реализации такого плана. Так как железнодорожные пути на севере этой страны имеют не лучшую пропускную способность, поставки украинского зерна по этим маршрутам могут послужить стимулом к модернизации железных дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Литва открыла коридор для транзита украинского зерна. Проверки переносятся с украинско-польской границы в порт Клайпеды, что должно значительно ускорить поставки.

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