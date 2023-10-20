Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, что будет с курсом в конце октября

В Украине на следующей неделе (23-29 октября) курс доллара ожидается на уровне 37,5-38,5 грн. Таким же был прогноз и на текущую неделю – и в этом же коридоре стоимость американской валюты находится в настоящее время. Соответственно, скупать валюту в надежде вскоре ее выгодно продать, смысла нет.

Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: на следующей неделе курс доллара на межбанке вплотную подойдет к бывшему фиксированному курсу 36,56 грн – и даже может опуститься ниже его.Соответственно, наличный рынок будет:

подстраивать свои ценники под межбанк;

демонстрировать относительную стабильность.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

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Какой курс сейчас

Утром 20 октября украинские банки снизили курс наличного доллара по сравнению с предыдущим днем, установив его на уровне 37,5/38,18 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 2 коп. – в продаже.

Снизили курс доллара и на черном рынке. Утром 20 октября его установили на среднем уровне 37,95/38,08 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 7 коп. – в продаже.

НБУ снизил официальный курс

Снизил курс и Нацбанк. После 3 дней роста там опустили официальную стоимость американской валюты на 7 коп. – до 36,54 грн.

Впрочем, на выходных – 21-22 октября – официальный курс будет находиться на текущем уровне. Он составляет 36,61 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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