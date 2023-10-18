В Украине готовят изменения правил покупки долларов: кого затронет

Ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

При этом, согласно документу, декларировать нужно будет не каждую покупку валюты – только если она будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных на 1 января отчетного года. В 2023 году это 134 тыс. грн – или около 3,5 тыс. долларов.

"Курсы валют достаточно динамичны и часто существенно изменяются. Это означает, что даже двойная конвертация (например, гривня – доллар; доллар – гривня) может образовывать дополнительные доходы. Такие доходы (в зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации) могут достигать миллионов гривен", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Необходимость же введения такой нормы, отмечается, продиктована возможностью заработать на обмене валют дополнительных денег. Которые, без указывания в декларации, фактически будут спрятанными от государства. А кроме того, "могут стать удобной лазейкой для легализации лицами своих незаконно приобретенных активов".

"Декларирование информации о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволяет добропорядочным субъектам объяснять природу тех доходов, которые у них образовались в результате валютно-обменных операций. С другой стороны, эта обязанность делает невозможным недобросовестным субъектам легализацию неправомерной выгоды, необоснованных активов и т.п., объясняя, что это является следствием осуществления валютно-обменных операций", – подчеркивается в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк будет принимать у украинцев изношенные купюры иностранной валюты – в т.ч., доллары – и обменивать их на новые по принципу инкассо. Т.е., за отдельную плату. Впрочем, в настоящее время сервис работает лишь в одном городе – Днепре.

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