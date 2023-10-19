Новый тренд? НБУ снова повысил официальный курс доллара

Нацбанк снова повысил официальный курс доллара – и снова более, чем на 10 коп. 19 октября там определили его в 36,56 грн, что на 11 коп. больше, чем днем ранее. Тогда, к слову, он вырос на 13 коп. Таким образом регулятор вернул официальный курс на уровень до отмены его фиксации.

Банки же установили курс наличного доллара на среднем уровне 37,65/38,2 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в продаже.

Среди крупных учреждений дороже всего покупает валюту ПУМБ – 37,8 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 36,3 грн. Остальные – в диапазоне 37-37,7 грн.

В продаже самую высокую стоимость доллара выставил Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. Самую низкую – ПриватБанк, 37,85 грн. Остальные – 38-38,3 грн.

Видео дня

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В обменниках доллар покупают в среднем по 38 грн, а продают по 38,15 грн. Это:

на 4 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в продаже.

Гривня не обвалиться

В то же время, украинский бизнес улучшил свои ожидания относительно стойкости гривни. Теперь предприниматели ожидают, что за год стоимость доллара не превысит 40 грн.

При этом уже более половины опрошенных руководителей предприятий (56,5%) считают, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вообще не будет подниматься выше 40 грн. Кварталом ранее так считали лишь 44,3% респондентов.

Такие ожидания в целом сходятся с прогнозами аналитиков. Так в Институте экономических исследований и политических консультаций считают, что в Украине не ожидается возвращения к фиксированному курсу доллара, так как его отмена не привела к серьезным колебаниям на валютном рынке. В будущем изменения курса тоже не станут критическими, считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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