Банки Украины не стали удерживать курс доллара: как изменили стоимость валюты за сутки
Украинские банки снизили курс наличного доллара. Утром 20 октября его установили на уровне 37,5/38,18 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 2 коп. – в продаже.
Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке установил ПУМБ – 37,8 грн. За ним идут:
- Сенс Банк – 37,7 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,6 грн;
- Ощадбанк – 37,5 грн;
- Укрсиббанк – 37,4 грн;
- ПриватБанк – 37,25 грн;
- Укрэксимбанк – 37,2 грн;
- Универсал Банк – 37,05 грн;
- OTP Bank – 37 грн;
- Укргазбанк – 36,3 грн.
Дороже всего покупает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. За ним следуют:
- ПУМБ – 38,3 грн;
- Ощадбанк, Укргазбанк – 38,2 грн;
- Универсал Банк – 38,15 грн;
- Укрэксимбанк, OTP Bank, Сенс Банк – 38 грн;
- Укрсиббанк – 37,9 грн;
- ПриватБанк – 37,85 грн.
При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
В обменниках тоже снизили курс
Снизили курс доллара и на черном рынке. Утром 20 октября его установили на среднем уровне 37,95/38,08 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 7 коп. – в продаже.
НБУ увеличивает курс
В то же время, после длительного снижения официального курса Нацбанк начал его повышать. На 20 октября официальная стоимость американской валюты выставлена на уровне 36,61 грн, что:
- на 5 коп. дороже, чем 19 октября;
- на 16 коп., чем 18 октября, когда курс начал расти.
Что будет на следующей неделе
Во время же последней полной недели октября (23-29 числа месяца) в Украине не ожидается изменений курса наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют его на уровне 37,5-38,5 грн. Таким же был прогноз и на текущую неделю – и в этом же коридоре стоимость американской валюты находится в настоящее время.
Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в течении 23-29 октября курс доллара на межбанке вплотную подойдет к бывшему фиксированному курсу 36,56 грн – и даже может опуститься ниже его. Соответственно, наличный рынок, который будет подстраивать свои ценники под межбанк, будет демонстрировать относительную стабильность.
"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!