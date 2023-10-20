Банки Украины не стали удерживать курс доллара: как изменили стоимость валюты за сутки

Украинские банки снизили курс наличного доллара. Утром 20 октября его установили на уровне 37,5/38,18 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 2 коп. – в продаже.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке установил ПУМБ – 37,8 грн. За ним идут:

Сенс Банк – 37,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,5 грн;

Укрсиббанк – 37,4 грн;

ПриватБанк – 37,25 грн;

Укрэксимбанк – 37,2 грн;

Универсал Банк – 37,05 грн;

OTP Bank – 37 грн;

Укргазбанк – 36,3 грн.

Дороже всего покупает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. За ним следуют:

ПУМБ – 38,3 грн;

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Ощадбанк, Укргазбанк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 38,15 грн;

Укрэксимбанк, OTP Bank, Сенс Банк – 38 грн;

Укрсиббанк – 37,9 грн;

ПриватБанк – 37,85 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В обменниках тоже снизили курс

Снизили курс доллара и на черном рынке. Утром 20 октября его установили на среднем уровне 37,95/38,08 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 7 коп. – в продаже.

НБУ увеличивает курс

В то же время, после длительного снижения официального курса Нацбанк начал его повышать. На 20 октября официальная стоимость американской валюты выставлена на уровне 36,61 грн, что:

на 5 коп. дороже, чем 19 октября;

на 16 коп., чем 18 октября, когда курс начал расти.

Что будет на следующей неделе

Во время же последней полной недели октября (23-29 числа месяца) в Украине не ожидается изменений курса наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют его на уровне 37,5-38,5 грн. Таким же был прогноз и на текущую неделю – и в этом же коридоре стоимость американской валюты находится в настоящее время.

Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в течении 23-29 октября курс доллара на межбанке вплотную подойдет к бывшему фиксированному курсу 36,56 грн – и даже может опуститься ниже его. Соответственно, наличный рынок, который будет подстраивать свои ценники под межбанк, будет демонстрировать относительную стабильность.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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