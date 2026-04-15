США возобновили действие санкций против российской нефти – Politico

Санкции Соединенных Штатов против российской нефти снова начали действовать. Администрация американского президента Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку действия этих ограничительных мер, введенную ранее из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.

Видео дня

Официального сообщения об этом Минфин США не сделал. Однако на соответствующий запрос издания Politico в американском ведомстве сослались на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг "краткосрочной мерой".

О чем речь

Министерство финансов США еще в прошлом месяце ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти, чтобы снизить цены на энергоресурсы после блокады Ираном Ормузского пролива. Временное разрешение, которое позволяло странам покупать часть подсанкционной нефти и нефтепродуктов РФ, действовало с середины марта до 11 апреля. Оно касалось того сырья, которое успели загрузить на танкеры до 12 марта, то есть которое уже было в море.

Решение объясняли попыткой стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана и блокировки Ормузского пролива.

Ранее появилась неофициальная информация, что это временное разрешение торговать российской нефтью, вероятно, будет продлено. Зато, по данным Politico, в минувшие выходные администрация Трампа прекратила срок его действия.

Позиция законодателей США

Издание предполагает, что решение не продлевать отсрочку действия санкций принято на фоне позиции американских законодателей. В частности, отмечается, что член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член комитета Сената по банковскому делу Элизабет Уоррен "давили на администрацию Трампа", чтобы она не продлевала новой, временной лицензии Минфина.

Законодатели утверждали, что отсрочка санкций позволила России и ее приспешникам заработать более $4 млрд вместо, как предполагали ранее, "в пределах двух миллиардов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!