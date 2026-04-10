Эстония передумала задерживать суда 'теневого флота' РФ: в чем причина

Эстония решила воздержаться от задержания судов так называемого теневого флота России в Балтийском море из-за риска прямого военного столкновения.

Об этом заявил командующий ВМС страны Иво Варк в пятницу, комментируя ситуацию в регионе. Информацию обнародовало агентство Reuters, которое пообщалось с эстонским военным руководством.

Варк прямо отметил: "Риск военной эскалации слишком высок". По его словам, Таллинн учитывает возможную реакцию Москвы на попытки задержания судов.

Ситуация после инцидента

Эстония пересмотрела свою тактику после событий мая 2025 года. Тогда при попытке остановить нефтяной танкер без флага Россия направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем. Самолет сопроводил судно до российских вод.

После этого Москва усилила военное присутствие в регионе. В Финском заливе постоянно находятся два или три вооруженных корабля, а также увеличено патрулирование в других частях Балтийского моря. Как отметил Варк, российская активность стала "гораздо более заметной".

Детали и последствия

Эстония готова вмешиваться только в случаях непосредственной угрозы, например повреждения подводной инфраструктуры или разлива нефти. В других ситуациях страна избегает активных действий.

Между тем в районе якорной стоянки Вайндлоо, входящей в исключительную экономическую зону Эстонии, зафиксировали значительное скопление танкеров. По словам Варка, их количество возросло втрое – до примерно 30–40 судов. Они ожидают загрузки нефтью в российских портах, работу которых нарушили недавние атаки украинских дронов.

Журналисты Reuters, которые находились на борту эстонского военного корабля, также наблюдали российский корвет вблизи этой группы судов. В Кремле ранее заявляли, что считают санкции попыткой давления на экономику РФ и подчеркивают право своих судов на свободное передвижение. Там также предупредили о готовности реагировать на любые попытки их остановки.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не направляла свои ударные беспилотники в сторону Эстонии, Латвии, Литвы или Финляндии. Зато Россия целенаправленно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.

