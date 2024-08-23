США ударили по российским нефти и газу: объявлено о новом пакете санкций

США ввели новые санкции против России, которые должны существенно повлиять на ключевые для нее нефтяные и газовые проекты. В частности, в ограничительные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие нужды российского ВПК – вместе с их владельцами и менеджментом.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что также под ограничения попали компании:

"Экропромстрой" – дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

"Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";

"Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

"Санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из России. Таких как "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АО "Стройсервис" и две дочерние компании "Росатома", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил руководитель Офиса президента, под санкции попали многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Они осуществляли поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций.

"США также усиливают контроль за экспортом в Россию и Беларуссю и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПК). В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена ​​131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций", – рассказал Ермак.

В целом же, отметил он, новый санкционный пакет охватывает около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами. А также:

финансовой сферой;

снабжением товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!