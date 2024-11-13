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США передали Украине крупную сумму: в Кабмине уже определились, на что пойдут деньги

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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США передали Украине крупную сумму

Украина получила от США грант на 1,35 млрд долларов. Т.е., отдавать их будет не нужно. Эти средства планируется потратить на гуманитарные и социальные программы. После получения гранта прямое финансирование госбюджета Украины со стороны партнеров с начала полномасштабной войны превысило 100 млрд. долларов.

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Об поступлении средств сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что США направили финансирование через Агентство по международному развитию (USAID) и в координации с:

  • Министерством финансов США;
  • Государственным департаментом США.

"Украина получила 1,35 млрд. долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы. Благодарим наших американских партнеров за эту поддержку", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, украинское правительство продолжает работу с союзниками "по мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году".

Украина получила от США грант на 1,35 млрд долларов

Как подсчитал первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), после получения гранта от США общая сумма прямых партнерских вливаний в бюджет Украины достигла 100,79 млрд долларов.

"Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 млрд долларов. С чем всех и поздравляю", – отметил нардеп.

Сколько получил бюджет Украины

Украина получила 12 млрд евро от ЕС

В то же время, в 2024 году Украина получила 12 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря тому, что правительство выполнило 25 прописанных в плане индикаторов.

"В 2024 году правительство успешно выполнило 25 индикаторов Плана, что позволило Украине получить 12 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Многие предложения общественности были учтены в финальном документе и внедрены на практике", – рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

При этом он подчеркнул: до конца года ожидается поступление еще 4 млрд евро – по результатам выполнения индикаторов третьего квартала. Что, отметил Соболев, "критически необходимо для поддержания макроэкономической стабильности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) для обсуждения с украинскими властями шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Чтобы получить 1,1 млрд долларов транша, Украина должна обеспечить четыре основных требования, касающихся бюджетного планирования, финансовой стабильности, энергетики и государственного управления.

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