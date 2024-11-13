США передали Украине крупную сумму: в Кабмине уже определились, на что пойдут деньги

Украина получила от США грант на 1,35 млрд долларов. Т.е., отдавать их будет не нужно. Эти средства планируется потратить на гуманитарные и социальные программы. После получения гранта прямое финансирование госбюджета Украины со стороны партнеров с начала полномасштабной войны превысило 100 млрд. долларов.

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Об поступлении средств сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что США направили финансирование через Агентство по международному развитию (USAID) и в координации с:

Министерством финансов США;

Государственным департаментом США.

"Украина получила 1,35 млрд. долларов гранта от США. Направляем эти средства в приоритетные гуманитарные и социальные программы. Благодарим наших американских партнеров за эту поддержку", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, украинское правительство продолжает работу с союзниками "по мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году".

Как подсчитал первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), после получения гранта от США общая сумма прямых партнерских вливаний в бюджет Украины достигла 100,79 млрд долларов.

"Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 млрд долларов. С чем всех и поздравляю", – отметил нардеп.

Украина получила 12 млрд евро от ЕС

В то же время, в 2024 году Украина получила 12 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря тому, что правительство выполнило 25 прописанных в плане индикаторов.

"В 2024 году правительство успешно выполнило 25 индикаторов Плана, что позволило Украине получить 12 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Многие предложения общественности были учтены в финальном документе и внедрены на практике", – рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

При этом он подчеркнул: до конца года ожидается поступление еще 4 млрд евро – по результатам выполнения индикаторов третьего квартала. Что, отметил Соболев, "критически необходимо для поддержания макроэкономической стабильности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) для обсуждения с украинскими властями шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Чтобы получить 1,1 млрд долларов транша, Украина должна обеспечить четыре основных требования, касающихся бюджетного планирования, финансовой стабильности, энергетики и государственного управления.

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