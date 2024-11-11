Украина может получить более $1 млрд по рекордной программе: какие требования были выдвинуты

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) для обсуждения с украинскими властями шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Чтобы получить 1,1 млрд долларов транша, Украина должна обеспечить четыре основных требования, касающихся бюджетного планирования, финансовой стабильности, энергетики и государственного управления.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов, которое вместе с Национальным банком принимает участие в переговорах. Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве. Уже известно, какие структурные маяки должна выполнить Украину до шестого пересмотра программы макрофинансовой помощи:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять просмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша в размере около 1,1 млрд долларов", – отметил Сергей Марченко.

Что такое EFF: детали программы поддержки МВФ

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и выделена около 15,6 млрд долларов. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля-2024. Второй транш на 890 млн долларов был перечислен в июле.

По состоянию на конец июня Украина выполнила все количественные критерии и структурные бенчмарки, необходимые для пятого просмотра EFF. Но для последующих траншей МВФ необходим устойчивый рост экономики, а также укрепление независимости, компетентности и авторитета антикоррупционных и судебных институтов.

Также OBOZ.UA сообщал, что МВФ рекомендует в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине. В фонде отмечают, что это должно увеличить потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе.

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