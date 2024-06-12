США отключили от доллара "Московскую биржу": торги прекращаются 13 июня

"Московская биржа" с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Причина – попадание под санкции США.

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Об этом сообщили на самой бирже. Отметив:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги также осуществляются по всем инструментам – "за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро";

на срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

В то же время там утверждают, что якобы обладают "всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности". Включая:

дискретные аукционы;

механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Напомним: OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внес "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

В свою очередь, в российском Центробанке сообщили, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться. Однако лишь на внебиржевом рынке.

Кроме того, отметили там, "компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки". Средства же в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний, уверяется, "остаются сохранными".

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