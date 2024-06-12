США ввели крупнейшие за последнее время санкции против России: кто попал в список

США объявили о расширении санкционного перечня против России, добавив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Видео дня

Как отметили в министерстве финансов США, цель санкций – обрушить российскую финансовую систему, содействующую инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины. В связи с этим в черный список попали компании, которые занимаются отмыванием золота, производством беспилотных летательных аппаратов и закупкой товаров для разработки химического и биологического оружия, оборудования для борьбы с БПЛА, станков, промышленного оборудования и микроэлектроники.

В дальнейшем предполагается введение шагов для ограничения будущих доходов России от сжиженного природного газа. Нынешний пакет санкций стал одним из самых масштабных за последнее время, среди прочих в него попали:

Московская биржа;

Национальный расчетный депозитарий;

Национальный клиринговый центр;

Российская национальная перестраховочная компания;

"Газпром инвест";

АО "СОГАЗ";

АО "РусГазДобыча";

ООО "Арктик СПГ 1";

ООО "Арктик СПГ 3";

ООО "Нефтяной терминал „Белокаменка"";

судоремонтный завод Черноморского Флота минобороны РФ;

производитель печатных плат "Резонит";

производитель спутников и дронов SR Space;

производитель полупроводников "Протон Импульс";

разработчик и производитель БПЛА ООО "Беспилотные системы";

АО "Концерн Уралвагонзавод";

Кировский завод;

Кингисеппский машиностроительный завод;

Волгоградский судостроительный завод;

"Промсвязьбанк";

"Внешэкономбанк";

Сбербанк России;

"ВТБ Банк";

"ВТБ Капитал Холдинг", а также зарубежные представительства банков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!