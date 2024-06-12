США ввели крупнейшие за последнее время санкции против России: кто попал в список
США объявили о расширении санкционного перечня против России, добавив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.
Как отметили в министерстве финансов США, цель санкций – обрушить российскую финансовую систему, содействующую инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины. В связи с этим в черный список попали компании, которые занимаются отмыванием золота, производством беспилотных летательных аппаратов и закупкой товаров для разработки химического и биологического оружия, оборудования для борьбы с БПЛА, станков, промышленного оборудования и микроэлектроники.
В дальнейшем предполагается введение шагов для ограничения будущих доходов России от сжиженного природного газа. Нынешний пакет санкций стал одним из самых масштабных за последнее время, среди прочих в него попали:
- Московская биржа;
- Национальный расчетный депозитарий;
- Национальный клиринговый центр;
- Российская национальная перестраховочная компания;
- "Газпром инвест";
- АО "СОГАЗ";
- АО "РусГазДобыча";
- ООО "Арктик СПГ 1";
- ООО "Арктик СПГ 3";
- ООО "Нефтяной терминал „Белокаменка"";
- судоремонтный завод Черноморского Флота минобороны РФ;
- производитель печатных плат "Резонит";
- производитель спутников и дронов SR Space;
- производитель полупроводников "Протон Импульс";
- разработчик и производитель БПЛА ООО "Беспилотные системы";
- АО "Концерн Уралвагонзавод";
- Кировский завод;
- Кингисеппский машиностроительный завод;
- Волгоградский судостроительный завод;
- "Промсвязьбанк";
- "Внешэкономбанк";
- Сбербанк России;
- "ВТБ Банк";
- "ВТБ Капитал Холдинг", а также зарубежные представительства банков.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.
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