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США ввели крупнейшие за последнее время санкции против России: кто попал в список

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
1 минута
4,3 т.
США ввели санкции против 200 российских компаний

США объявили о расширении санкционного перечня против России, добавив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

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Как отметили в министерстве финансов США, цель санкций – обрушить российскую финансовую систему, содействующую инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины. В связи с этим в черный список попали компании, которые занимаются отмыванием золота, производством беспилотных летательных аппаратов и закупкой товаров для разработки химического и биологического оружия, оборудования для борьбы с БПЛА, станков, промышленного оборудования и микроэлектроники.

В дальнейшем предполагается введение шагов для ограничения будущих доходов России от сжиженного природного газа. Нынешний пакет санкций стал одним из самых масштабных за последнее время, среди прочих в него попали:

  • Московская биржа;
  • Национальный расчетный депозитарий;
  • Национальный клиринговый центр;
  • Российская национальная перестраховочная компания;
  • "Газпром инвест";
  • АО "СОГАЗ";
  • АО "РусГазДобыча";
  • ООО "Арктик СПГ 1";
  • ООО "Арктик СПГ 3";
  • ООО "Нефтяной терминал „Белокаменка"";
  • судоремонтный завод Черноморского Флота минобороны РФ;
  • производитель печатных плат "Резонит";
  • производитель спутников и дронов SR Space;
  • производитель полупроводников "Протон Импульс";
  • разработчик и производитель БПЛА ООО "Беспилотные системы";
  • АО "Концерн Уралвагонзавод";
  • Кировский завод;
  • Кингисеппский машиностроительный завод;
  • Волгоградский судостроительный завод;
  • "Промсвязьбанк";
  • "Внешэкономбанк";
  • Сбербанк России;
  • "ВТБ Банк";
  • "ВТБ Капитал Холдинг", а также зарубежные представительства банков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.

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