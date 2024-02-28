Стало хуже: россияне жалуются на падение уровня жизни за время войны с Украиной

Более трети россиян, а именно 35%, заметили снижение собственного уровня жизни за два года полномасштабного вторжения РФ в Украину. Проблемы возникают не только с уровнем доходов, но и с доступностью важных товаров.

Такие результаты показал опрос, проведенный социологами RussianField. Почти половина опрошенных (48%) заявили, что ихуровень жизни остался неизменным. Но стоит учитывать, что такой ответ был наиболее распространен среди женщин и людей старше 60 лет, в то время как снижение доходов чаще всего отмечали мужчины от 30 до 44 лет.

Многие (40%) выразили беспокойство из-за роста цен и/или уменьшения ассортимента продуктов питания и напитков. При этом почти каждый пятый респондент (18%) столкнулся с трудностями при покупке автотоваров и автомобилей, после того как рынок этих товаров в России подвергся существенным изменениям из-за ухода крупнейших западных компаний.

Беспокойство также вызывает исчезновение из продажи или рост цен на электронику для 11% опрошенных, а 9% жалуются на проблемы с доступом к лекарствам. По данным DSM Group, в прошлом году ассортимент лекарств в российских аптеках сократился на 2,2 тысячи наименований, а количество доступных недорогих препаратов уменьшилось на четверть.

Эксперты отмечают, что проблемы с доступом к продуктам питания и напиткам больше беспокоят малообеспеченных граждан и людей моложе 45 лет. Кроме того, 20% респондентов связывают изменение уровня жизни напрямую с военными действиями.

Рост ВВП РФ, оцененный Росстатом, составил 3,6% за год. Однако экономисты отмечают, что ВВП перестал адекватно отражать состояние российской экономики из-за изменения его структуры и роста доли военного производства.

И хотя, по данным официальной статистики, доходы граждан РФ якобы выросли на 5,4%, что является лучшим результатом с 2010 года, позитивные изменения в своих карманах ощутили лишь 16%.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны против Украины Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

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