США хотят лишить Россию части денег на войну против Украины: ввели санкции за нефть РФ

США ввели санкции против организаторов транспортировки российской нефти, проданной выше предельного потолка в 60 долларов за баррель. Так, было заблокировано все их имущество в США, а также запрещены все связанные с ними транзакции, осуществляемые как лицами Соединенных Штатов в частности, так и в пределах страны в целом. Цель этого – уменьшение доходов РФ от нефти, на которые она полагается, чтобы вести войну против Украины.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC):

применило санкции к 2 организациям;

определило как заблокированную собственность 2 судна, которые перевозили сырую российскую нефть дороже установленного потолка.

"И государство-агрессор, и те, кто ему помогает или размышляет на эту тему, должны понимать – последствия обязательно будут", – говорится в сообщении.

Видео дня

Против кого ввели санкции

Судно SCF Primorye – транспортировало нефть по цене свыше 75 долларов за баррель. Его зарегистрированным владельцем является Lumber Marine SA, базирующаяся в ОАЭ.

Судно YasaGolden Bosphorus – транспортировало сырую нефть по цене выше 80 долларов за баррель. Зарегистрированным владельцем является турецкая компания Ice Pearl Navigation Corp.

"И SCF Primorye, и Yasa Golden Bosphorus, осуществлявшие заходы в порты в Российской Федерации, использовали американских поставщиков услуг при транспортировке российской нефти", – объяснил Гетманцев.

Что предусматривают санкции

Все имущество и интересы в собственности вышеуказанных компаний, находящиеся в США либо во владении, либо под контролем граждан страны, заблокированы.

Блокируются любые организации, принадлежащие (прямо или косвенно) на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.

Запрет на все транзакции, осуществляемые лицами США либо в пределах (или транзитом) страны, относящиеся к какой-либо собственности или интересам определенных или заблокированных лиц – однако только если они не разрешены общей или специальной лицензией OFAC.

"Эти запреты включают внесение каких-либо взносов или предоставления средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в пользу любого заблокированного лица. А также получение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица", – пояснил нардеп.

Что говорят в США

Как отметил Гетманцев, заместитель министра финансов Волли Адейемо подчеркнул: целей у потолка цен две. В частности:

уменьшить России доходы от нефти, на которые та полагается, чтобы вести войну против Украины;

поддерживать мировые энергетические рынки в стабильном и хорошо обеспеченном состоянии – "несмотря на турбулентность, вызванную неспровоцированным вторжением России в Украину".

"Мы будем продолжать принимать меры по достижению этих двух целей", – сказал Адейемо. Вероятно, намекнув, что в будущем будут введены новые санкции за нарушения предельной стоимости российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что нарушение ценового потолка на российскую нефть будет жестко наказываться, ранее заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. По ее словам, США "очень внимательно" следят за соблюдением ценового ограничения, а также хотят убедиться, что участники рынка осознают серьезность отношения США к ценовому потолку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!