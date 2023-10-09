США готовят жесткие меры из-за нефти России: чем недовольны в Вашингтоне

США готовятся принять жесткие меры против уклонения от ценового ограничения на российскую нефть в 60 долларов за барель. В частности, ожидается, что эта тема будет обсуждаться между министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и ее коллегами из стран "Большой семерки" в Марокко уже на текущей неделе.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что по словам Йеллен, США:

"очень внимательно" следят за соблюдением ценового ограничения;

хотят убедиться, что участники рынка осознают серьезность отношения США к ценовому потолку.

Причиной же, по которой Штаты решили заняться этой темой, подчеркивается, являются недавние рыночные цены, которые "сигнализируют о том, что механизм ограничения, возможно, больше не работает так, как ожидалось".

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"Джанет Йеллен заявила, что США готовятся принять жесткие меры против уклонения от ограничения цен на российскую нефть. По ее словам, Штаты очень внимательно следят за их соблюдением", – говорится в материале.

Не первое заявление из США

Заявление Йеллен – не первое, прозвучавшее от высокопоставленного лица США, касаемо необходимости соблюдения ценового потолка на нефть РФ. Так, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Штаты пристально наблюдают за нефтяным экспортом России – в частности, чтобы Кремль не мог продавать нефть выше "ценового потолка".

Кирби подчеркнул: никто не должен покупать российскую нефть с нарушением правил. Ведь цель введения граничной цены заключалась в:

балансировке глобальных предложения и спроса;

минимизации доходов кремлевского режима

"Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами. С целью контроля за эффективностью ограничения цен на нефть", – сказал Кирби.

Сколько стоит российская нефть

Вечером 9 октября рыночная цена российской нефти Urals составляет, по данным Investing.com, 73,67 доллара за баррель. Что значительно превышает потолок, установленный на уровне 60 долларов/баррель.

Впрочем, суть работы ценового ограничения состоит в том, что компании придерживающихся его стран не могут заниматься транспортировкой российской нефти и предоставлять страховые услуги – если стоимость ресурса превышает это ограничение. И, по видимому, именно качество соблюдения этого обязательства побудило США заявить о готовности принять жесткие меры против уклонения от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Болгария отказывается от российской нефти – впрочем, не одномоментно. Власти страны приняли решение, которое предполагает постепенный отказ от импорта ресурса из РФ. Таким образом планируется уже до конца 2023 года года снизить закупки до 80%.

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