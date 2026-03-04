Снег сошел вместе с асфальтом: в Украине стартовал весенний ремонт дорог, но есть нюанс

В Украине начался весенний ремонт дорог, состояние которых оставляет желать лучшего после таяния снега. В то же время капитального ремонта уже точно не будет – речь идет только об обеспечении "базовой безопасности" для транспорта, признали в правительстве. Завершить работы хотят до 1 июня.

О старте работ сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 4 марта. Заявление было опубликовано после совещания с вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой и председателем Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином.

"Уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проездности", – констатировала глава правительства.

Она уточнила, что по результатам совещания на ремонты дорог госзначения и дорог в прифронтовых регионах решили выделить дополнительные 3 млрд грн. Средства возьмут из резервного фонда госбюджета.

Дороги в Украине после зимних морозов и снега находятся в удручающем состоянии. Например, Одесская трасса вызывала ужас у водителей, многие из которых буквально теряли там колеса, а Житомирская трасса на Киевщине местами превратилась в сплошную яму.

При этом из-за войны в 2026 году в государственном бюджете не предусмотрены средства на капитальный ремонт дорог. Финансирование содержания трасс в целом составляет лишь 10-15% от минимальной потребности, подсчитали в Агентстве восстановления.

Из 12,6 млрд грн, суммарно заложенных на дороги, только 8,6 млрд грн пойдут на текущий ремонт, что не решает проблему системного износа дорожной сети. Именно поэтому, несмотря на количество ям, будут ремонтировать только дороги общего пользования и только в формате текущих работ, без капитальной реконструкции. При этом стоит учитывать, что отдельные магистрали, например, трасса М-06 Киев – Чоп, не проходили капитального ремонта с 2012 года.

Государство уже обязало подрядчиков восстановить 80 автомобильных дорог после зимнего периода. Почти 20 компаний уже получили официальные требования устранить повреждения на участках, которые находятся в пределах гарантийных обязательств.

Свириденко уже признавала, что в условиях войны государство не имеет ресурсов для полноценного обновления дорожной сети. Разрушение инфраструктуры, нагрузка на бюджет и приоритет оборонных расходов заставляютконцентрироваться на минимально необходимых работах, отмечала глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость поврежденных ямами колес можно возместить, если заблаговременно оформить страховку. Есть и "экстремальный" вариант – "отбить" расходы через суд.

