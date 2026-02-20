На Киевщине Житомирская трасса местами превратилась в сплошную яму. Фото и видео

В Киевской области поездка на машине по Житомирской трассе превратилась в настоящее испытание для автовладельцев из-за большого количества ям на дороге. Именно поэтому коммунальщики уже начали ремонтные работы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Местами машины просто "ползут".

Так, после экстремальных морозов, которые были в Киевской области с начала января и до середины февраля, наконец пришло потепление. Однако погодные условия сильно повлияли на состояние дорожного покрытия.

В частности, поездка по Житомирской трассе превратилась в настоящее испытание для водителей из-за большого количества ям. Местами автовладельцы вынуждены буквально "ползти", чтобы уберечь машины.

Стоит добавить, что коммунальщики уже начали ремонтные работы на дорогах региона, однако, сколько времени они продлятся, пока не известно. Можно ожидать, что они в любом случае приведут к пробкам.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в государственном бюджете не предусмотрены средства на капитальный ремонт дорог, а финансирование содержания составляет лишь 10-15% от минимальной потребности.

