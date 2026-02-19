Капремонта дорог в 2026 году не будет: в Агентстве восстановления заявили, что нет денег

В 2026 году в государственном бюджете не предусмотрены средства на капитальный ремонт дорог, а финансирование содержания составляет лишь 10-15% от минимальной потребности. Из 12,6 млрд грн, заложенных на дороги, только 8,6 млрд грн пойдут на текущий ремонт, что не решает проблему системного износа дорожной сети.

Об этом рассказал глава госагентства по восстановлению инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью медиа. По его словам, в 2026 году на содержание дорог заложено лишь 10-15% от минимальной потребности, необходимой для их полноценного функционирования.

При этом средства на капитальный ремонт не предусмотрены вообще, как и в предыдущем году. Финансирование направляется исключительно на текущие работы – ямочный ремонт, минимальную подготовку к зиме и сопутствующие мероприятия.

Глава агентства отметил, что даже профилактические работы выполняются в крайне ограниченном объеме. В частности, обработка дорожного покрытия битумом охватывает менее 1% сети. Часть бюджета также тратится на освещение дорог и обрезку деревьев, что дополнительно уменьшает ресурс именно на ремонт покрытия.

В планах на 2026 год – фрезерование разрушенных участков и латание выбоин. В то же время Сухомлин предупреждает, что при таком уровне финансирования существует высокий риск повторения масштабных разрушений дорожного покрытия весной 2027 года, поскольку системное обновление дорог не проводится.

Для сравнения, в 2023 году на дороги из госбюджета было выделено 42 млрд грн. На 2026 год заложено лишь 12,6 млрд грн, из которых:

на пункты пропуска и международные инфраструктурные проекты; 8,6 млрд грн непосредственно на текущий ремонт и содержание дорог.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, как только позволят погодные условия. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта.

