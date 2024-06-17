Слова Путина бессмысленны: США резко указали России на ее место

Обвинения российского диктатора Владимира Путина в адрес США и других стран в краже доходов, полученных от замороженных активов, являются беспочвенными. После начала полномасштабной войны в Украине их конфисковали, поэтому Кремль лишился прав на эти активы.

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Об этом на телеканале ABC заявила министр финансов США Эллен Йеллен, озвучив позицию Белого дома. Она напомнила, что в финансовых учреждениях стран "Большой семерки" и их партнеров размещены суверенные активы РФ в эквиваленте около $280 млрд.

Преимущественная часть активов ($200 млрд) хранится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии. Вся прибыль, которую рассчитывал получить Кремль, также была заморожена финучреждением. Вместо этого средства пойдут на погашение кредита в размере $50 млрд, который будет выделен Украине на ликвидацию последствий полномасштабного российского вторжения.

"Бессмысленно считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении. Они были конфискованы. Инвестиции, которые были у России, созрели. Российские активы находятся в наличной форме, но на доход, который генерируется для учреждения, Россия не может иметь претензии", – объяснила Йеллен.

Она отметила, что в G7 "ясно дали понять, что не разморозят эти активы, пока Россия не возместит нанесенный Украине ущерб".

"Мы действительно ведем битву воли с Путиным. Путин ждет распада нашей коалиции, что мы прекратим поддерживать Украину ресурсами, необходимыми для ведения этой войны и поддержания ее экономики. Но это способ показать, что у нас есть возможности и желание продолжать делать это", – добавила американский министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, премьер Италии Джорджа Мелони объяснила механизм погашения кредита, предоставленного Украине. Заем в $50 млрд предоставят Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония. ЕС не будет предоставлять кредит, но будет участвовать на уровне определения гарантийного механизма выплаты займа.

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