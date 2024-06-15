Не страны ЕС: кто будет выплачивать Украине $50 млрд за счет активов РФ

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о готовности выделить Украине 50 миллиардов долларов, полученные как прибыль от российских активов. Однако страны Европы не будут выплачивать эти средства в рамках согласованного механизма G7 использования замороженных активов РФ.

Видео дня

Этот заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония, "в соответствии с конституционными ограничениями". Об этом в субботу, 15 июня, заявила на пресс-конференции по итогам саммита G7 премьер Италии Джорджа Мелони.

"По состоянию на сейчас европейские государства не вовлечены в этот заем. Учитывая, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа", – отметила она.

Политик добавила, что этот вопрос еще должен рассмотреть Европейский совет. А технические вопросы предоставления Украине такого займа за счет российских активов будут решать министры финансов стран Европейского Союза.

Напомним, что страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов из замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Эти средства будут доступны ближе к 2025 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Джорджа Мелони назвали историческим и правильным это решение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки", по итогам которого они обратились к России. Страну-агрессора призвали положить конец ее "незаконной агрессивной войне" против Украины. Также РФ должна компенсировать Украине нанесенный ею ущерб – сейчас речь идет о 486 миллиардах долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!