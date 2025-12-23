Худшее положение с начала войны и огромные проблемы в 2026 году. Экономика России может рухнуть – WP

Российская экономика оказалась в худшем состоянии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Причина – стремительное падение нефтяных доходов и исчерпания резервов. По оценкам аналитиков, Кремль уже потратил большую часть валютных резервов и заимствований, которые обеспечивали резкий рост военных расходов последние три года. Как результат, в экспертной среде ожидают, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с банковским кризисом и рецессией.

Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается: ситуация ухудшается новыми жесткими санкциями США против нефтяного сектора, введенными в октябре 2025 года.

"Еще до того, как новые санкции начали влиять на доходы предприятий и государственный бюджет, российская экономика уже двигалась к рецессии. Центральный банк был вынужден повысить процентные ставки до рекордного уровня – более 20%, – чтобы сдержать галопирующую инфляцию, а цены на импорт стремительно выросли из-за санкций", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь жесткие новые санкции против нефтяного сектора России усиливают дефицит ликвидности. А это уже может привести к банковскому кризису.

Параллельно, отмечается, в экспертной среде прогнозируют ,что уже в декабре-2025 нефтегазовые доходы РФ упадут на 49% по сравнению с прошлым годом. Что, на фоне рекордных военных расходов, может углубить дефицит бюджета.

Кроме того, говорится в материале, по словам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, многие компании находятся в преддефолтном состоянии. А главные "кошельки" Кремля несут колоссальные убытки. К примеру:

"Газпром" зафиксировал чистый убыток в 12,9 млрд долларов за прошлый год, а его резервы сократились с 27 млрд долларов в начале 2022 года до текущих 6-8 млрд долларов.

Чистая прибыль "Роснефти" за январь-сентябрь 2025 года упала на 70% – до 3,6 млрд долларов.

"Банковский кризис возможен. Кризис неплатежей возможен... Следующий год станет для России первым по-настоящему трудным годом военной операции", – резюмируется в материале.

