Чтобы закрыть дыру в бюджете, россиян заставят платить больше за коммуналку: Путину снова не хватает денег на войну

В наступающем 2026 году россиян ждет еще один неприятный сюрприз – повышение тарифов на ЖКХ. Причем проходить оно будет в два этапа. Многие граждане уже недовольны и подозревают, что из-за этого цены вырастут буквально на все. А на фоне инфляции, войны и международных санкций народ обнищает еще больше.

Чтобы хоть как-то погасить народное недовольство, власти вновь запустили армию ботов в соцсети, которые убеждают россиян, что трубы нужно срочно менять, а то может произойти катастрофа. И вообще – если хотите хорошо жить, то нужно платить.

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

"Мы простой народ, раз надо – будем платить"

С нового года в России повышают тарифы на ЖКХ. С 1 января тарифы для всех увеличат на 1,7%, а вот с 1 октября рост будет отличаться по регионам и составлять от 8 до 22%. Причем в Москве рост будет минимальным – 8%, а, например, в Забайкалье – 23%, в Ставропольском крае – 22%, в Омской области – 21%, в Тюменской области – 17,2%.

Россияне уже подсчитали, на сколько "потяжелеют" их платежки.

"Мне за квартиру в 40 кв. м придется платить за ЖКХ 4 тыс. рублей (2 тыс. грн). Ну и куда это годится? А еще постоянный рост цен на продукты! Тут не знаешь, как концы с концами свести", – пожаловалась россиянка из Ростова.

"А что мы можем сделать? Мы простой народ, раз надо – будем платить", – соглашается молодой житель Орловской области.

Причем среди россиян много тех, кто недоволен увеличением платы за коммуналку. Но немало и тех, кто не хочет вслух возмущаться, ведь считает, что раз правительство так решило, значит, так надо, оно лучше знает.

Хотя недовольство россиян уже бросились гасить привычным методом: в соцсетях тысячи ботов пишут сообщения о том, что везде в мире растут цены и это нормально. Пытаются заверить недовольных, что цены вырастут только на 1,7%, а повышения на 17 или 18% не будет и вовсе, что это все выдумки.

"Чтобы ребята качественно обслуживали трубы, я готов лишних пару сотен рублей отдать", – сообщает еще один бот.

"Государство говорило, что деньги с повышения на оборонку пойдут. Не в простое время живем, так что надо беспокоиться о собственной защите", – и вовсе удивил еще один бот.

Путин обещал тарифы не поднимать

В самом правительстве РФ уверяют, что все собранные деньги пойдут на повышение качества услуг управляющих компаний, на проведение качественных ремонтов, обновление коммунальной инфраструктуры.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин ссылается на инфляцию: мол, все из-за нее, приходится идти на непопулярные меры. И просит своих чиновников сильно тарифы не поднимать.

Примерно два с половиной года назад Путин уже обещал гражданам в течение полутора лет тарифы не поднимать. Однако плату за тепло в РФ с тех пор увеличивали уже трижды, в общей сложности на 46%, но оказывается, и этого не хватает. Хотя на войну у страны деньги есть всегда.

Из-за войны "Газпром", основной монополист в сфере ЖКХ, несет миллиардные убытки, а их нужно как-то возмещать. Теперь за все заплатят сами россияне из своих кошельков.

Что ждет россиян в следующем году

В России уже прогнозируют очередной скачок цен, в том числе и из-за роста тарифов. С нового года серьезно подорожают продукты, даже те, что производятся на территории РФ. Это мясо и мясные продукты, молочка, рыба, крупы, макароны.

Сильно вырастут цены на электронику и бытовую технику – на 25-30%. Тут причины в повышении налогов, сложностях с параллельным импортом и высокой доле импорта. Также поднимутся цены на одежду. Правда, эксперты отмечают, что серьезно падает спрос на все товары, поскольку у населения нет денег, идут сокращения, растет невыплата зарплат.

А с осени цены еще больше взлетят, ведь с 1 октября введут новые коммунальные тарифы. Цены на еду снова повысятся примерно на 15%, поскольку производство продуктов питания сильно зависит от уровня коммуналки.

Пока предполагают, что инфляция в 2026 году составит 9-13%. Но это без учета экономических потрясений и новых санкций.