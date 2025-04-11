Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться с Китаем против Трампа: как хочет защищаться от пошлин США

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз (ЕС) и Китай должны совместно защищать свои законные права и интересы, а также международную справедливость, правила и порядок. Учитывая это, Европа и КНР должны объединить усилия в противостоянии торговому давлению со стороны США, уверен китайский лидер.

Видео дня

Об этом, как сообщает китайское государственное издание Xinhua, Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчезом. Он стал первым европейским политиком, посетившим Китай после провозглашения американской администрацией торговой войны многим странам мира.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "в тарифной войне не будет победителей, а идти против мира - значит самоизолироваться", подразумевая торговое давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. По состоянию на 10 апреля Соединенные Штаты наложили на китайские товары 145% пошлин, а в Пекине ответили 84% пошлин на американские.

"Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду, а также совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной честности и справедливости, а также международных правил и порядка", – подчеркнул китайский лидер.

Он напомнил, что совокупные торговые связи Китая и ЕС составляют более трети общей мировой торговли, а сами стороны сформировали тесную экономическую симбиотическую связь. Также он назвал Китай и ЕС "решительными сторонниками экономической глобализации и свободной торговли".

"Свыше 70 лет развитие Китая опиралось на самообеспечение и упорный труд, а не на подачки от других, и он не боится ни одного несправедливого подавления. Независимо от того, как изменится внешняя среда, Китай будет оставаться уверенным и сосредоточенным на управлении своими делами", – сказал Си.

В преддверии своего визита в Китай Педро Санчес предупредил, что новые пошлины США побуждают Европу искать новых партнеров и новые рынки. Поэтому Брюссель и Пекин стремятся пересмотреть свои отношения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отношения США с большинством их союзников и партнеров оказались натянутыми после того, как с 5 апреля вступили в силу объявленные ранее в Белом доме пошлины. В частности, на товары из Украины будут налагаться налоги в 10%, а на экспорт ЕС в США – 20-25%, в то время как некоторые товары (например, легковые автомобили) будут облагаться налогом по ставке в 27,5%. При этом против Китая изначально вводились 34% пошлин, на что в КНР ответили зеркально и начали рассматривать запрет голливудских фильмов.

В связи с этим в ЕС и Китае объявили о разработке контрмер. Однако 9 апреля Трамп неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять их. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!