Седьмой исторический рекорд за полмесяца: что происходит с курсом евро в Украине

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 2 июля до 49,41 грн. Это сразу на 42 коп. превышает текущий. А также является рекордом в истории Украины. В целом же, за последние полмесяца это уже 7-е обновление официального курса евро в Украине.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, 1 июля официальный курс евро составляет 48,99 грн. Что также является рекордом на текущий момент.

Отметим: 12 июня НБУ впервые за долгое время обновил курс евро (на 13-15 июня) до исторического рекорда – с 47,5 до 48,08 грн. И с того момента (включительно) официальный курс вырос уже почти на 2 грн.

Что будет с евро в банках и обменниках

В то же время, вечером 1 июля банки установили курс наличного евро на уровне 48,85/49,57 грн. Обменники – 49,26/49,78 грн (покупка/продажа).

Вместе с тем, по прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до 4 июля курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 48,1 до 49,6 грн. Т.е., не исключается снижение курса валюты в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по его ожиданиям, евро подешевеет как в покупке, так и и продаже. Прогнозируется, что курс будет находиться в рамках от 48,2 до 49,5 грн.

"Евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка этой недели. Причем обменники и банки будут вынуждены часто менять свои ценники по приему и продаже в течение дня – в зависимости от ситуации на международном рынке и поведения украинского межбанка по евровалюте", – признал аналитик.

Стоит ли украинцам скупать евро

В целом же, отмечал он ранее, в настоящее время евро вытесняет доллар на международных рынках. А в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты.

Тем не менее, считает Алексей Козырев, несмотря на это, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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