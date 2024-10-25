Россию ждет неприятный сюрприз: главный союзник Кремля подготовил значительные ограничения

Несмотря на заявленное "дружественное" отношение к России, Китай планирует усилить контроль экспорта технологий, которые могут быть использованы в войне против Украины. Такое решение было принято на фоне вторичных санкций, угрожающих китайским производителям за сотрудничество со страной-агрессором.

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Ссылаясь на министерство торговли Китая, CNBC сообщает, что КНР стремится к статусу нейтрального участника в войне. Поэтому с 1 декабря власти введут новую систему экспортного контроля, которая обяжет получать у правительства лицензию всех покупателей товаров двойного значения, в том числе дронов.

Официальный представитель министерства Хэ Яньдун заявил об этом на саммите БРИКС в российской Казани. Это несколько контрастирует с заявлением президента Китая Си Цзиньпина о "глубоких" отношениях между двумя странами, которые не изменятся, несмотря на турбулентность в мировой геополитике.

"С начала украинского кризиса Китай несколько раз вводил меры контроля по дронам и ясно заявил, что гражданские дроны не должны незаконно использоваться в военных целях", – сказал Хэ Яньдун.

Он предупредил, что китайские власти намерены усилить практику выдачи лицензий, а также усилить инспекции, чтобы не допускать "незаконный экспорт". По новым правилам экспортерам придется раскрывать конечных получателей БПЛА или компонентов к ним.

"Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы от злонамеренных актов подавления и санкций в отношении китайских компаний из-за их причастности к России", – заявил китайский чиновник.

Сообщается, что остается неясным, как широко будут применяться китайские меры экспортного контроля за продукцией двойного назначения.

Также OBOZ.UA сообщал, что предприятия, закупающие в Китае товары для российских маркетплейсов, стали все чаще сталкиваться с отказами в обработке платежей. Из-за войны доля КНР среди всех трансграничных платежей российских селлеров за год упала на 16,7%. Это может повлечь за собой дефицит некоторых товаров, экспортировавшихся из КНР в РФ.

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