Россиянам грозит новый дефицит: Китай отказался одевать и кормить РФ

Компании, закупающие в Китае продукты для русских маркетплейсов, все почаще стали сталкиваться с отказами в обработке платежей. В итоге толика КНР посреди всех трансграничных платежей русских селлеров за год свалилась на 16,7%. Это может повлечь за собой дефицит некоторых товаров, экспортировавшихся из КНР в РФ.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на результаты исследования рынка. Причем если раньше усложнились расчеты на закупку электроники, то теперь в Китае стало тяжелее закупить и такие товары повседневного спроса, как одежда и продукты питания.

Даже в приграничные населенные пункты, куда раньше оптовые партии китайских товаров можно было доставить за 2-3 часа, предоплата проходит на закупку около двух недель. В результате в январе–августе 2024 года доля КНР в трансграничных платежах снизилась с 67,8% до 51,1%.

Не особо поменялась и доля Турции – за первые восемь месяцев года на эту страну пришлось 6,7% трансграничных транзакций (за этот же период в 2023-м – 6,2%). При этом турецкие банки, так же как и китайские финансовые учреждения, опасаясь вторичной санкции Запада, часто отказывают в проведении платежей.

Вместо Китая российские селлеры стали чаще закупать товары в соседних странах: доля Беларуси в общем объеме трансграничных платежей продавцов российских маркетплейсов выросла почти втрое, доля Армении – в четыре раза, Кыргызстана – в пять раз. Хотя в процентном соотношении судьба этих стран пока все равно остается невысокой:

Беларусь – 11,7% платежей;

Кыргызстан – 9,6%;

Армения – 3,6%.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о проблемах с поставками в Россию техники из Китая. Банки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе-2024 начали массово блокировать платежи за поставки ноутбуков, смартфонов и другой техники. Это был один из последних каналов, по которым российские покупатели оплачивали такие товары. В РФ уже заговорили о скором дефиците бытовой техники и гаджетов, жителей страны-агрессора предупреждают: товары могут исчезнуть уже к концу года.

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