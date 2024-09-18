Россия обошла эмбарго и продает свою нефть дороже "положенного" – Reuters

Россия нашла способ продавать свою нефть дороже ограничений цены G7 и ЕС. Для этого ее компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: именно Индия в настоящее время является крупнейшим покупателем российской нефти.

"Российские компании обеспечили страховое покрытие 60% нефтяных грузов Москвы в Индию. Благодаря использованию страховщиков Москва может продавать нефть по цене свыше 60 долларов за баррель, что превышает ограничения, установленные странами G7, Европейским Союзом и Австралией", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: страхование для остальных 40% танкеров, перевозивших нефть в Индию в июле, предоставляли западные компании. При этом те предоставляют свои услуги только для российских грузов, проданных по цене, не превышающей установленный предел.

В то же время, отмечается, российские страховые компании в основном предоставляют свои услуги перевозчикам, которые имеют тесные связи с Россией. Т.е., по сути, РФ сама страхует свои перевозки для обхода эмбарго – в то время, как судоходные компании, к примеру, Греции, ОАЭ и Китая, при транспортировке российской нефти чаще пользуются услугами западных компаний.

Почему Индия стала самым большим покупателем российской нефти

С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Индия постепенно наращивала импорт российской нефти. Западные санкции, направленные на ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам и сокращение ее доходов от продажи энергоносителей, заставили Москву искать новые рынки сбыта. Индия стала одним из главных бенефициаров этой ситуации, покупая нефть по сниженным ценам.

По словам источника в индийской нефтеперерабатывающей отрасли, заинтересованность Индии в российской нефти будет расти, пока не будет дальнейшего усиления санкций. Это означает, что Индия продолжит играть ключевую роль в поддержке российской экономики, сохраняя для себя выгодные условия снабжения.

Рост поставок в Индию также изменяет традиционные маршруты потоков российской нефти марки ESPO, ранее в основном поставлявшейся в Китай. Поставки ESPO в Индию в июле выросли до 188 тысяч баррелей в сутки, используя более крупные танкеры типа Suezmax. Это подчеркивает изменение географических центров спроса на нефть и показывает новые тенденции в глобальной энергетической торговле.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, импорт сырой нефти в Китай от России упал в июле на 7,4% по сравнению с годом ранее. Причина: китайские нефтеперерабатывающие заводы значительно сократили объем производства. При этом Китай увеличил поставки нефти из Саудовской Аравии.

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