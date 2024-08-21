Россия теряет единственного крупного партнера? Китай резко сократил закупки нефти

Импорт сырой нефти в Китай от России упал в июле на 7,4% по сравнению с годом ранее. Причина: китайские нефтеперерабатывающие заводы значительно сократили объем производства. При этом Китай увеличил поставки нефти из Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает издание Reuters. Согласно данным Главного таможенного управления, поступления российской нефти, включая трубопроводы, составили 7,46 миллиона тонн в прошлом месяце, или 1,76 миллиона баррелей в день.

Еще в июне было 2,05 миллиона баррелей в сутки. А в июле 2023-го – 1,9 миллиона баррелей в сутки. Общий объем поставок в июле к крупнейшему в мире импортеру сырой нефти упал до минимума с сентября 2022 года, поскольку низкая маржа переработки и низкий спрос на топливо сдерживали работу государственных и независимых НПЗ.

Поставки от второго поставщика Саудовской Аравии составили 6,41 миллиона тонн, или 1,51 миллиона баррелей в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее. Объемы крупнейшего производителя в Организации стран-экспортеров нефти с начала года составили 46,79 млн. тонн, или 1,6 млн. баррелей в сутки, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Импорт из Малайзии, находящегося под санкциями основного перегрузочного центра для нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 61% за год до 6,21 миллиона тонн, или 1,46 миллиона баррелей в сутки, удерживая страну как третьего по величине поставщика в июле.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за опасений попасть под действие международных санкций, китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора согласны только 2% финансовых учреждений.

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