'Россия не получит смягчения санкций': министр энергетики США сделал громкое заявление

США не планируют ослаблять санкции против российской нефти, даже несмотря на возможный рост цен на энергоносители. В то же время Вашингтон работает над расширением собственных мощностей по обогащению урана, чтобы отказаться от зависимости от российских поставок.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNN. По словам Райта, в США уже расширяют производство обогащенного урана.

США расширяют производство обогащенного урана

В частности, на предприятии в штате Огайо устанавливают дополнительные центрифуги, а в ближайшее время планируется начало строительства еще двух крупных заводов.

"У нас сейчас есть завод в Огайо, который устанавливает дополнительные центрифуги. У нас будут два новых огромных завода, строительство которых начнется очень скоро", – сообщил Райт.

По его словам, часть новых мощностей может появиться уже в этом году, другие – следующем, тогда как более масштабные проекты реализуют позже.

Министр прогнозирует, что благодаря этому вместе с европейскими партнерами США смогут отказаться от российского обогащенного урана. Он напомнил, что согласно закону, принятому Конгрессом США, страна постепенно прекращает использование российского ядерного топлива.

"Мы продолжаем двигаться к энергетической независимости от наших врагов", – подчеркнул чиновник.

Цены 200 долларов за баррель не будет

Комментируя возможность резкого роста цен на нефть до 200 долларов за баррель, о котором ранее заявляли в Иран, Райт назвал такой сценарий маловероятным. По его словам, сейчас мир хорошо обеспечен нефтью, а колебания цен часто больше связаны с психологическими факторами, чем с реальным дефицитом.

"Но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы. Я не собираюсь гадать о краткосрочной торговле. Это больше основывается на психологии, чем на поступлении нефти. Сейчас мир очень хорошо обеспечен нефтью", – сказал министр энергетики США.

Он также отметил, что благодаря политике президента Дональд Трамп Соединенные Штаты остаются крупнейшим производителем нефти и газа в мире, а объемы добычи продолжают расти.

Россия не получит смягчения санкций

Отдельно министр подчеркнул, что санкции против российской нефти не будут смягчены. По его словам, значительная часть российской нефти уже находится в море и ожидает отгрузки, в том числе в Китай.

Райт пояснил, что решение разрешить Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть является временным шагом, призванным помочь мировому рынку пережить краткосрочную нехватку энергоресурсов.

"Вся эта нефть в конце концов будет отгружена, в том числе в Китай. Теперь она поступает на индийский, а не на китайский НПЗ. Вот такие прагматичные решения мы используем, чтобы пережить эти несколько недель нехватки энергоресурсов", – сказал Крис Райт.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на нефть приносит США значительные прибыли. В то же время по его словам, приоритетом для него остается недопущение получения ядерного оружия Ираном.

