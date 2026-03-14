России не помогут высокие цены на нефть: дефицит бюджета продолжает стремительно расти

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что экономический запас РФ стремительно исчерпывается. Золотой запас России оценивается в 300 млрд долларов, но реализовать возможно около 10-15%. При том это золото подсанкционное, его покупает Китай со скидкой 30-40%.

"Они будут печатать деньги", – заявил Кудрицкий в подкасте Николая Княжицкого. "У России бюджет 40-42 трлн рублей. Он с дефицитом 3,9 трлн рублей: доходы – 38 трлн, расходы – 42 трлн. За январь-февраль, два месяца, дефицит составил 3,5 трлн рублей. То есть на весь год заложено 3,9 трлн, а уже 3,5 трлн выбрано за два месяца", – заявил эксперт.

Таким образом, и без того дефицитный бюджет РФ фактически исчерпал годовой лимит за два месяца. Рост цен на нефть в результате войны США с Ираном не спасут РФ.

Так, Россия продает физически 140–145 млн баррелей нефти в месяц. Когда цена на российскую нефть, которая продается с дисконтом к мировой, растет на 10 долларов, это дает бюджету дополнительные 100–150 млрд рублей в месяц. Если сейчас цена выросла на 30–35 долларов, то положительный эффект для России составляет до 400 млрд рублей в месяц.

"Но не стоит забывать, что базово, без этого скачка цен, дефицит у них ежемесячно нарастает. И если представить, что он будет составлять 0,5-1 трлн в месяц (даже меньше, чем было в январе и феврале), то дополнительные доходы лишь компенсируют часть потерь. Дефицит просто будет расти медленнее. Можно говорить о замедлении раздувания этого бюджетного пузыря в российской экономике, но это не решает их принципиальную проблему", – заявил Кудрицкий.

Российский золотой запас оценивается в 300 миллиардов долларов. Но вопрос в том, что это золото невозможно продать в тех объемах, которые есть в наличии. Реализовать можно около 10–15%. Поскольку это золото подсанкционное, его покупает Китай с огромными скидками.

