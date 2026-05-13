Температура может достичь +48: синоптики предупредили о затяжной волне аномальной жары

В ряде регионов Азии и Ближнего Востока синоптики прогнозируют длительную волну экстремальной жары. Температура воздуха в отдельных районах может достигать 48 градусов в тени. Самая сложная ситуация ожидается в Индии, Пакистане, Иране и странах Персидского залива.

Об опасных погодных условиях пишет Planeta.pl. В материале отмечается, что на Дальнем Востоке жара уже усилилась в последние недели и в дальнейшем будет только набирать обороты перед началом сезона муссонов. Синоптики предупреждают, что горячие воздушные массы постепенно будут смещаться в сторону Ближнего Востока и могут задержаться там надолго.

Опасная жара

По данным прогнозов, волна жары охватит территории от границы Индии и Пакистана до стран Ближнего Востока. Самые высокие температуры прогнозируют в Иране, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и отдельных районах Саудовской Аравии.

В некоторых местах температура будет превышать 40 градусов, а иногда может приблизиться к отметке 48 градусов в тени. При этом под прямым солнцем воздух будет еще горячее. И даже ночью жители не почувствуют значительного облегчения – температура в темное время суток часто будет держаться на уровне 25–30 градусов.

Местные жители уже сталкиваются со сложными условиями для работы и обычной повседневной жизни. Особенно трудно будет людям, которые работают под открытым небом. И, честно говоря, даже несколько часов на такой жаре могут стать серьезным испытанием.

Климатические изменения

Специалисты отмечают, что экстремальная жара в этих регионах будет возникать все чаще. По климатическим прогнозам, периоды высоких температур могут становиться длиннее и интенсивнее. Это будет влиять не только на комфорт людей, но и на энергосистемы, транспорт и медицинскую сферу.

В Польше, Украине и других странах Европы также увеличивается количество жарких дней. Однако температуры там редко превышают 35–40 градусов и обычно не держатся так долго, как в странах Ближнего Востока или Южной Азии.

