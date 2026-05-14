Мобилизация в подразделение 'Феникс': в ГПСУ опровергли самые распространенные мифы

В Государственной пограничной службе развеяли наиболее распространенные предубеждения о мобилизации в ГО БАС "Феникс" – самого результативного подразделения ГПСУ. Защитники нашей страны выделили пять мифов, с которыми рекрутеры сталкиваются чаще всего.

"Общаясь с потенциальными рекрутами, мы заметили, что существует ряд предубеждений, которые негативно влияют на наших собеседников. Кто-то боится попасть на позиции без подготовки, другие опасаются вместо дрона получить автомат и отправиться на штурм, а некоторые банально боится переспросить, есть ли в подразделении должность повара", – отметили в Госпогранслужбе Украины.

Основные мифы о мобилизации в пограничное подразделение "Феникс"

Миф № 1: "Набирают только пилотов"

На самом деле "Фениксу" нужны люди на различные должности. Кроме пилотов, это также инженеры, электрики, повара, делопроизводители и тому подобное.

Миф № 2: "Нельзя спрашивать о денежном и имущественном обеспечении, условиях проживания и несения службы"

Вы имеете право знать и подробно расспросить рекрутера обо всем, что вас интересует.

Миф № 3: "Есть незавершенные дела, поэтому отказываюсь от процесса мобилизации"

Во время разговора с рекрутером сроки можно подстроить.

Миф № 4: "Если присоединюсь к подразделению БпЛА, меня сразу отправят на позиции, а я никогда не летал на дроне"

Сначала каждый воин проходит обязательную базовую подготовку. Затем – летную школу "Феникса". Вся подготовка длится несколько месяцев.

Миф № 5: "Если я начну процесс добровольной мобилизации, то все равно окажусь в пехоте"

Если вы связались с рекрутерами "Феникса", вы точно попадете в нужное подразделение.

Добавим, что ГО БАС (главный отдел беспилотных авиационных систем) "Феникс" – это элитное ударное подразделение ГПСУ, которое также входит в состав возглавляемых Робертом "Мадьяром" Бровди Сил беспилотных систем.

В группировке СБС воины "Феникса" являются вторыми по показателям: по состоянию на начало мая они выполнили 221 477 операций, повредили и уничтожили 38 005 вражеских целей и ликвидировали 9 017 единиц личного состава противника.

